Dunga convocará seleção para jogos contra Uruguai e Paraguai no dia 3 de março

A convocação será realizada às 11 horas do dia 3, na sede da CBF. Pela programação da comissão técnica, os jogadores chamados devem se apresentar no dia 21 para iniciar os treinos na Granja Comary, em Teresópolis. A programação completa da seleção ainda será definida por Dunga nos próximos dias.

O duelo com o Uruguai está marcado para as 21h45 do dia 25, na Arena Pernambuco. Será válido pela quinta rodada das Eliminatórias. Quatro dias depois, o confronto será no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no mesmo horário.

Para esta convocação, o treinador poderá ter baixas, como a do lesionado Elias, volante do Corinthians. Nesta lista, Dunga vai mostrar se a transferência para a China alterou sua convicção sobre o futebol de jogadores como Renato Augusto e Gil, destaques do Corinthians e da própria seleção no segundo semestre do ano passado.

A seleção está em terceiro lugar na tabela das Eliminatórias da Copa da Rússia, com sete pontos. Está atrás do Uruguai, seu próximo adversário, que tem nove, e do líder Equador, que exige 12 pontos e aproveitamento de 100% até agora.