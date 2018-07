Dunga, enfim, assume comando da equip

Ao desembarcar em Johannesburgo, o técnico Dunga, que até aqui tem sido figura discreta na seleção brasileira, finalmente vai "assumir" o comando da equipe que busca o hexacampeonato na África do Sul. Isso porque, durante a primeira fase de preparação para a Copa, realizada em Curitiba, o treinador se rendeu ao papel de coadjuvante. O grupo ficou entregue ao departamento médico, comandado por José Luís Runco, e à fisioterapia, cujo titular é Luís Alberto Rosan.

Como a maioria dos 23 convocados atua fora do Brasil, sobretudo em clubes da Europa - só três deles jogam aqui (Gilberto, pelo Cruzeiro, Kléberson, no Flamengo, e Robinho, no Santos) -, a principal preocupação da comissão técnica é implantar o que se chama de "recuperação expressa". Trata-se de uma rotina de atividade que visa à regeneração, desenvolvida especialmente para atletas em final de temporada, que envolve uma bateria detalhada de exames médicos. Com os resultados em mãos, define-se uma planilha individual de atividades.

Muitos jogadores chegaram em diferentes níveis de condicionamento. Uns jogaram mais vezes, como o caso do trio da Inter de Milão, formado pelo goleiro Julio Cesar, o zagueiro Lúcio e o lateral direito Maicon, que no fim de semana conquistou o título da Copa dos Campeões.

Outros, porém, entraram em campo menos vezes, como Kaká, que sofre com lesões ao longo deste primeiro semestre. Gilberto e Robinho, por exemplo, estão no meio da temporada. "Por isso que o primeiro passo é tentar colocar todo mundo dentro de uma linha de preparação", explicou o preparador físico Paulo Paixão. "Quando o condicionamento coletivo estiver mais linear, eles (atletas) são liberados para as atividades técnico-táticas", disse.

Saudade da bola. Dunga receberá os resultados das avaliações nos primeiros dias na África. A partir daí, para a alegria dos jogadores, finalmente a bola será integrada de forma definitiva aos treinos. "Em Curitiba tivemos um pequeno contato, que foi bom até para conhecermos a bola que será utilizada na Copa. Mas é claro que a volta dos coletivos é mais interessante para todos nós", afirmou Nilmar.

Quem também não vê a hora de voltar a bater uma bolinha é Robinho. Seus malabarismos com a bola o transformaram em alvo frequente das lentes dos fotógrafos durante os treinos.