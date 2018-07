Dunga quer reduzir os atletas estrangeiros Dunga quer diminuir para três o número de estrangeiros no Inter. Atualmente, o clube conta com Diego Forlán, D'Alessandro, Guiñazú, Dátolo e Bolatti. Já o Goiás anunciou a contratação do goleiro Renan, do próprio Inter, que ficará por quatro temporadas, e renovou o vínculo do atacante Júnior Viçosa, que é do Grêmio.