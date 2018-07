Dunga se inspira em modelo do tetra

A Copa do Mundo de 1994 não é inesquecível somente para o torcedor brasileiro, afinal o Brasil voltava a festejar nas ruas uma conquista vista pela última vez em 1970, 24 anos antes. O sabor do tri com Pelé, Tostão e Rivellino já tinha se dissipado na memória. Com o tetra, o País parou de novo. Por um dia. Uma semana. Um mês. Só se falava nisso. Os jogadores que participaram daquela campanha foram imortalizados, entre eles Dunga e Jorginho, mesmo a despeito de não terem enchido os olhos pelo bom futebol. Mas ninguém tira o mérito do time comandado por Carlos Alberto Parreira. Eficiente como deveria ser, como Dunga prega.

Por isso, mais de uma década depois, o modelo a ser seguido na África do Sul para o hexa é o mesmo de 94, mostrado com sucesso nos Estados Unidos. O futebol será parecido, assim como a disposição dos atletas em campo e também a união ainda reverenciada pelo treinador após tanto tempo. "Não é somente porque ganhamos, mas como aquela seleção dificilmente terá outra. Havia união, um ambiente muito difícil de se ver novamente num time de futebol. Nunca mais vamos encontrar isso", defende Dunga. "E ainda havia uma cobrança desumana em cima da gente."

Dunga trabalha em Johannesburgo com o modelo do Brasil de 1994 debaixo do braço. Nem precisava. A situação é tão parecida que ele certamente tem o script na ponta da língua. Até o cenário é semelhante. Antes de 94, o Brasil, também com Dunga em campo, tinha fracassado no Mundial da Itália com um gol do argentino Caniggia, passe de Maradona. Deu adeus ao torneio na fase de oitavas de final. Um fiasco. Quatro anos depois, alguns deles voltaram para ficar com a taça.

Em 2006, com uma seleção recheada de craques, entre eles Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, o Brasil incorreu no mesmo erro. Não trabalhou como deveria e viu o fim da Copa de casa, após derrota para a França nas quartas de final. A equipe estava confiante demais.

A eliminação também gerou um massacre popular e alguns dos jogadores foram afastados. Para sempre.

Dunga chegou para colocar ordem na casa. Por isso, sua seriedade é maior que qualquer coisa na seleção, como também era em 1994. Seu discurso é idêntico ao de Parreira naquela época, o de ganhar acima de qualquer coisa, até de um futebol sem as características brasileiras. Não importa. Na África, Dunga trabalha para apagar a imagem deixada pela seleção de 2006 e, claro, para ganhar mais um título. Escolheu a dedo companheiros da jornada nos Estados Unidos, primeiro Jorginho, seu auxiliar-técnico, depois Taffarel, para observar os adversários. A patota que deu certo está reunida novamente.

Em campo, Dunga também recria o desenho de 94, com a mesma forma, embora peças modernas e algumas mais eficientes fisicamente. Mas faz um 4-4-2 sem rodeios, com Julio Cesar, Maicon, Juan e Michel Bastos; Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano e Kaká; Luís Fabiano e Robinho. Nos EUA, a equipe de Parreira na final tinha Taffarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco; Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho; Bebeto e Romário. São duas seleções muito parecidas taticamente. Atacam sempre pensando em defender. E usam a categoria de seus atacantes para fazer os gols necessários. O mínimo necessário.

Dunga ainda tenta fazer um time unido em torno de uma só ideia: ser eficiente. Prega o amor à amarelinha como condição inquestionável e diz ter sido ele o responsável em resgatar nos atletas a vontade de jogar pelo Brasil. "Antigamente, tínhamos um monte de jogadores pedindo dispensa. Hoje, há lobby de empresários e assessores para participar."

Em 94, Dunga também foi encarregado de "vigiar" Romário de perto, o único daquele grupo capaz de aprontar e colocar tudo a perder. Dormiam até no mesmo quarto. Taffarel, recém-chegado ao grupo de 2010, reforçou a imagem hoje de uma equipe sem vaidade, desprovida da individualidade em detrimento do grupo, com jogadores cúmplices uns dos outros. "Igual à força de 94 que a gente teve nos EUA."

Nesses três anos e oito meses no cargo, Dunga apagou o brilho de qualquer estrela da companhia. Fez todos entenderem que ninguém ali está acima da seleção. Não há Ronaldos nem Ronaldinhos. Não há privilégios nem privilegiados. Só por isso o seu trabalho já estaria cumprido para o que foi contratado. Mas já que ainda está na seleção, só um resultado agora interessa, como em 1994: ganhar.