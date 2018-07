Dunga segue à risca missão de comandar as mudanças

Dunga levou para a seleção seu estilo como jogador: direto, sem firulas, de olho sempre no resultado e com um toque marcial. A sisudez deu o tom no trato com a imprensa, a quem nunca perdoou, de maneira generalizada, por ter associado seu nome ao fiasco brasileiro na Copa da Itália. A nova "Era Dunga", agora como treinador, teve como leveza pelo menos os modelitos que ostentava no início de seu "mandato", frutos do bom gosto de uma filha estilista. Depois, por recomendação superior, optou por visual mais tradicional.

O trabalho para o qual foi chamado teve sobressaltos, porém feito de acordo com as diretrizes apresentadas pela CBF. A alta cartolagem nacional pregava o resgate do amor à camisa, a vontade de servir a seleção e indícios patrióticos do gênero.

Discurso que caiu em seu gosto desde sempre. Dunga recrutou, nestes anos, um bloco de guerreiros, com os quais imagina seja possível conquistar, no dia 11 de julho, o sexto título para o Brasil. Se deixou de fora alguns nomes reclamados pela torcida e pelos críticos, o fez em nome da coerência e dos números. O retrospecto lhe é favorável: ganhou dois títulos (Copa América e Copa das Confedrações) e ostenta no currículo com o time principal 37 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas.