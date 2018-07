Dunga vai comandar a equipe gaúcha em 2013 Dois anos e meio depois de ter sido demitido do comando da seleção brasileira, Dunga foi apresentado ontem como novo treinador do Internacional. É o retorno do ídolo ao clube que o revelou para o futebol, no começo dos anos 80. Das mãos do presidente Giovanni Luigi, ele recebeu a camisa número oito, a mesma que usava quando estava no Beira-Rio.