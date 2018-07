Dupla Ágatha/Bárbara Seixas perde e fica com a prata em Long Beach

O Brasil segue com péssimo aproveitamento em finais na temporada 2014 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, foi a vez de Agatha e Bárbara Seixas ampliarem a coleção de medalhas de prata do País ao perderem a decisão do Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos, para as donas de casa Walsh e Ross.

Em oito finais contra duplas de outros países, na soma entre masculino e feminino, o Brasil perdeu sete. Só venceu em Haia (Holanda), na semana passada, quando Fernanda Berti e Taiana conquistaram o ouro. Ágatha e Bárbara já venceram uma vez na temporada, no Open de Puerto Vallarta (México), mas na ocasião a decisão foi nacional, contra Juliana e Maria Elisa.

Neste domingo, Walsh e Ross, que formam a melhor dupla da atualidade (Walsh é tricampeã olímpica), venceram Ágatha e Bárbara quase sem dificuldades, com duplo 21/17. Nos dois sets elas abriram vantagem na metade da parcial. Depois, foi só manter a folga no placar para faturar o título.

O Grand Slam de Long Beach, o segundo disputado na Califórnia depois de 10 anos de ausência dos EUA no calendário mundial, distribuiu US$ 1 milhão em prêmios. O título valeu US$ 70 mil para Walsh/Ross, enquanto as brasileiras faturaram US$ 52 mil (cerca de R$ 95 mil). Juliana/Maria Elisa, Talita/Larissa, Fernanda Berti/Taiana ficaram nas oitavas de final, com US$ 14 mil.