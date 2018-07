Dupla brasileira perde em semifinal no vôlei de praia As brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas foram derrotadas na semifinal da etapa da Tailândia do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste sábado. Apesar do revés, elas ainda podem faturar a medalha de bronze na disputa do terceiro lugar, neste domingo.