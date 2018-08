Dupla brasileira vence duas regatas na Nacra 17 e sobe para 2º lugar no Mundial

Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino se destacaram nesta terça-feira no Mundial de Vela, que está sendo realizado em Aahrus, na Dinamarca. Os brasileiros venceram duas das quatro regatas realizadas no dia na classe Nacra 17 e assim ascenderam para a segunda posição na classificação geral.

Além dos triunfos em duas regatas, Samuel e Gabriela ficaram em segundo e na 17ª na outras, com esse último resultado que acabou sendo descartado por ser o pior deles no evento. Agora, então, estão em segundo lugar na classificação geral, com 21 pontos perdidos, atrás apenas dos argentinos Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli, com 16, e logo à frente dos australianos Jason Waterhouse e Lisa Darmanin, com 26.

Antes considerado candidato a medalha na classe Finn, Jorge Zarif vai ficando distante desse objetivo no Mundial. Ele foi o 29º, resultado descartado, e o 15º nas disputas do dia, ficando na 12ª classificação geral.

Bruno Fontes foi o 13º e o 20º colocado nas regatas da classe Laser nesta terça-feira, ficando na 13ª posição na classificação. Ele é o melhor brasileiro da classe, com João Pedro Herrlein em 21º e Lucas Bueno apenas na 156ª posição. Já na classe 470, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan ficaram apenas na 29ª posição na única regata do dia e estão em 15º lugar na classificação geral.

A brasileira Patrícia Freitas oscilou nesta terça em Aaarhus, na clase RS:X. Ele foi o 20º no primeiro evento e depois ficou em sétimo e oitavo lugares. O desempenho a deixa na 21ª posição na classificação geral.

Na versão masculina da RS:X, Brenno Francioli teve um dia ruim, ficando em 35º, 38º e 39º lugares nas baterias realizadas, o que o deixa apenas na 67ª posição na classificação geral.

A terça-feira não teve regatas nas classe 49er e 49erFX nesta terça-feira, sendo que nesta última Martine Grael e Kahena Kunze ocupam a quinta colocação.