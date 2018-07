Dupla chinesa conquista primeira etapa do vôlei de praia Já sem duplas brasileiras na disputa - a última foi eliminada no sábado, ainda nas quartas de final da chave feminina -, foi encerrada neste domingo a primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Fuzhou, na China. E as chinesas Xue e Zhang Xi, líderes do ranking, confirmaram o favoritismo com a conquista do título.