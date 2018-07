Dupla chinesa fatura 1ª medalha no Mundial de Xangai

As chinesas venceram a disputa ao somar 356,40 pontos na série final de cinco saltos. As canadenses Emilie Heymans e Jennifer Abel levaram a prata, com 313,50, enquanto as australianas Anabelle Smith e Sharleen Stratton ficaram com o bronze, com 306,90 pontos. As três duplas medalhistas garantiram automaticamente a vaga nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Wu Minxia, nova estrela dos saltos ornamentais da China, faturou sua quinta medalha de ouro nesta prova em Mundiais, igualando a marca da compatriota Guo Jingjing, sua ex-parceira, aposentada em janeiro. Minxia faturou suas quatro medalhas anteriores ao lado da ex-companheira.

Com a vitória, a China teve boa estreia em uma disputa na qual espera conquistar até 10 medalhas de ouro, no primeiro Mundial sediado em seu solo. Os saltos ornamentais são um dos esportes mais populares do país. A China faturou sete das oito medalhas de ouro em disputa na Olimpíada de Pequim, em 2008.