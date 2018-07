Dupla de respeito

Pois a dobradinha funcionou, no início da noite de ontem, ao construir os 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Araraquara. Placar que soa como goleada, numa fase de penúria, em que cada vitória reacende a esperança verde de livrar-se do segundo rebaixamento em dez anos. No primeiro gol, num momento de angústia no segundo tempo, Assunção cobrou falta com a precisão que anima os palestrinos na mesma proporção em que apavora os adversários. Não deu outra: a bola encontrou a cabeça do atacante e ficou fora do alcance de Fábio: 1 a 0.

Minutos depois, o Pirata voltou a dar o ar da graça, com um toque sutil a encobrir o goleiro mineiro. Tacada de quem sabe jogar bola, lance que fechou o resultado e escancarou o valor do argentino num elenco com raros astros. Ele saiu um pouco antes do apito final, extenuado, consagrado, adulado, aplaudido de pé. Com mérito. Como valeu a pena, também, o desempenho de Marcos Assunção, abaixo da condição física ideal, com dores desde a etapa inicial. O capitão resistiu, contribuiu para a reação.

Assunção e Barcos sintetizaram o espírito palmeirense no que ainda pode transformar-se em arrancada memorável. Como os mais experientes do grupo, passaram aos jovens companheiros o que representa dedicar-se, desdobrar-se numa hora de aperto. A tropa seguiu os mestres e volta para casa revigorada.

O Palmeiras não esteve impecável - nem poderia ser diferente. Caso contrário, não se encontraria em posição ainda tão delicada na tabela, agora de novo em 17.º lugar, com 32 pontos, dois à frente do Sport e quatro atrás do Bahia. Mas compensou com suor, com postura atenta na marcação. Carece de criação, função que seria executada por Valdivia, se não frequentasse tanto a enfermaria. (Bem, o chileno parece página virada.)

A vitória paulista veio também porque o Cruzeiro novamente foi instável, pouco agressivo e se limitou a jogar no contragolpe. À feição de Celso Roth. Dessa forma, criou duas oportunidades apenas para marcar. Está explicado por que passeia pelo meio da classificação e não tem maiores aspirações. Não vai a lugar nenhum, para decepção de seus fãs - e para alívio dos palmeirenses, pelo menos nesta rodada.

E não anda fácil a vida do palestrino. Além de ficar na expectativa de ressurgimento consistente da equipe, tem de aguardar ajudas paralelas, até de inimigos históricos. Como o Corinthians. O auxílio alvinegro foi parcial e bem-vindo, embora ninguém do outro Parque admita. O empate por 1 a 1 com o Bahia pode não ter sido o ideal, mas serve. E como! A diferença para o tricolor baiano, que no começo da semana era de nove pontos, caiu para quatro. Parece até corrida eleitoral - e viradas, mesmo difíceis, são uma possibilidade. Às vezes, nas urnas: às vezes, no gramado.

O Corinthians com formação B teve desempenho correto, no Pacaembu. Saiu na frente com Douglas, em cobrança de pênalti, cedeu o empate (Fahel) e criou diversas chances de gol. Cuidou de sua vida e deu um bico em teorias de conspiração e insinuações de que entregaria os pontos.