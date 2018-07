Dupla do nado sincronizado alcança nova final no Mundial

Renan Alcântara e Giovana Stepham voltaram nesta sexta-feira a obter um grande resultado para o nado sincronizado brasileiro no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria, ao se garantirem na final do dueto livre misto.

Com música de Tchaikovsky, a dupla brasileira foi muito aplaudida pelo público ao apresentar uma rotina inspirada em Romeu e Julieta. Somou, assim, 80,400 pontos e terminou na sétima colocação das eliminatórias - as 10 primeiras avançaram à final.

Curiosamente, ao apresentar um tema inspirado na Bela Adormecida, a dupla ficou exatamente na sétima colocação do dueto técnico misto na última segunda-feira, obtendo o melhor resultado brasileiro do nado sincronizado na história da competição. Renan Alcântara e Giovana Stepham também foram os primeiros competidores do País no dueto misto do Mundial.

"Essa prova é menos tensa porque tem de pensar menos nos elementos obrigatórios, mas em compensação cansa mais. Já não tivemos aquele impacto da plateia, de ficar confuso com a câmera em cima. Há coisas que existem na competição e não têm no treino. É normal, mas foi a primeira vez para esta rotina, então foi uma nova estreia", comentou Giovana Stepham.

Embora satisfeito com o resultado desta sexta-feira, Renan Alcântara avisou que espera melhorar na final. "A gente quer sempre mais, mas ficamos contentes. Vamos pensar nessa final para ver se conseguimos chegar no 8,2 ou 8,3. Hoje (sexta) foi nossa maior nota juntos e em Mundial, o que é gratificante para um trabalho de dois anos". A final do dueto livre misto será realizada neste sábado, a partir das 14 horas (de Brasília). Se subirem ao menos uma posição da prova de classificação, Renan Alcântara e Giovana Stepham obterão uma nova marca histórica ao nado sincronizado brasileiro.