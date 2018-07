Dupla em alta é trunfo do Palmeiras

A atual força ofensiva do Palmeiras se resume a dois nomes, que para a torcida significam muito. Valdivia e Kleber brilharam na conquista do título estadual de 2008 e agora têm a missão de fazer os gols da equipe repleta de volantes e defensores montada por Felipão. Com boas atuações, a dupla lidera a reação do time no Brasileiro e hoje é a principal arma para vencer o Botafogo, às 16 horas, no Engenhão.

Com quatro gols nos últimos quatro jogos, Kleber é o artilheiro do time no Brasileiro, com 10 (dois deles quando ainda defendia o Cruzeiro). Desde a contusão do companheiro de ataque, Ewerthon, o atacante tem brigado sozinho entre os zagueiros rivais. Para sua sorte, Valdivia tem entrado em forma e encerrou o jejum de gols na última rodada: fez dois nos 4 a 1 sobre o Avaí.

"Os gols foram lindos, mas é bom reparar que o Valdivia está voltando para marcar em todas as bolas, dando combates, fechando as laterais quando o adversário ataca", disse Felipão. "Fisicamente, está perfeito. Agora, quero que ele evolua nos chutes. À medida que melhorar nos arremates, algo que já estamos fazendo com frequência nos treinamentos, vai acrescentar muito mais para sua carreira."

O chileno, porém, acha que ainda não está 100%. "Acho que joguei apenas cinco jogos razoavelmente bem e, com certeza, dá para melhorar", disse o meia. Os gols no último jogo, que deram fim à série de 12 partidas sem marcar, trouxeram alívio. "Sei que o torcedor confia muito em mim, isso me deu confiança para esperar (pelo gol)."

O Palmeiras tem flertado timidamente com voos mais altos neste Brasileiro. Rodada a rodada o time tem ganhado seus jogos e vê os rivais tropeçarem. O discurso, porém, não muda: a prioridade é a Copa Sul-Americana. Hoje, o duelo com o Botafogo vai definir se a briga pelas primeiras posições pode virar sonho possível.

Em 9.º lugar, com 42 pontos, o time de Felipão pega um adversário direto por uma das vagas na Libertadores - o Botafogo tem um ponto a mais. "Eles (os líderes) estão caindo, mas ainda têm muitos pontos na nossa frente", lembrou Felipão. "Queremos terminar o Brasileiro numa posição mais digna. Além disso, temos os jogos da Sul-Americana e nosso objetivo é continuar encontrando um equilíbrio."

Após o jogo no Engenhão, a delegação viaja direto para a Bolívia, onde encara o Universitario de Sucre, quinta-feira, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Herrera fora do Brasileiro. Os médicos do Botafogo confirmaram ontem que o atacante Herrera está fora do restante do Brasileiro. O argentino machucou o ombro no empate de 1 a 1 com o Guarani, na quarta-feira, e precisará de cirurgia. Jobson seria a melhor opção para formar dupla com Loco Abreu, mas as atitudes do atacante fora de campo tem incomodado os dirigentes. Para o técnico Joel Santana, porém, Jobson está recuperado.