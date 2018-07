Dupla Fernanda Berti e Taiana fatura o ouro no vôlei de praia

Mais nova dupla brasileira do vôlei de praia, Fernanda Berti e Taiana conquistaram neste domingo a medalha de ouro no Grand Slam de Haia, etapa do Circuito Mundial, na Holanda. Na decisão, elas venceram as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 16/21 e 15/12. O bronze também ficou com o Brasil, com a dupla formada por Juliana e Maria Elisa.

A conquista surpreendeu porque Fernanda e Taiana estão jogando juntas há menos de um mês. "Esse é um título importante, mais importante ainda para um novo time, com uma nova parceira. Estou muito contente porque é um novo desafio. Ano passado eu venci aqui com a Talita e agora tenho uma nova parceira e estou muito feliz com esse time", celebrou Taiana.