Dupla Juliana/Maria Elisa estreia com título no vôlei de praia

SÃO PAULO - A grande expectativa sobre a nova dupla do vôlei de praia feminino do Brasil foi correspondida na estreia de Juliana e Maria Elisa jogando juntas. Logo no primeiro torneio da nova parceria, elas foram campeãs da etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, neste domingo.

A nova dupla foi formada depois que Larissa decidiu se afastar do esporte. Juliana então convidou para jogar com ela Maria Elisa, que atuava com Talita e formava a segunda parceria mais forte do País, tendo participado dos Jogos de Londres.

Neste domingo, Juliana e Maria Elisa faturaram o primeiro título delas ao vencerem Ângela e Neide por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13). "Jogamos muito unidas, com uma sempre ajudando a outra. Isso foi uma grande força nossa nesta etapa. É muito bom começar uma nova história vencendo, mas sabemos que ainda temos muito que trabalhar e melhorar o time. Quero jogar e ser feliz com a Maria, sem comparação com a parceria anterior", comentou Juliana.

"Foi muito além da nossa expectativa. Nosso time se formou agora, temos apenas dez dias treinando. A gente esperava, sim ter um bom resultado, porque sabemos que temos muita capacidade individualmente, mas ainda não tínhamos noção do conjunto. Colocamos a nossa garra e a nossa vontade de vencer dentro da quadra e foi isso que nos fez campeãs", completou ela.

HOMENS

No masculino, o título da etapa de Fortaleza, a sétima do Circuito, ficou com Pedro Solberg e Bruno Schmidt, líderes da competição. Na final eles venceram Márcio/Fernandão. Medalhistas de prata em Londres, Alison e Emanuel acabaram em terceiro lugar na capital do Ceará.