Dupla mista brasileira é eliminada nas quartas de evento de tênis de mesa em Doha

Os mesa-tenistas brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy pararam nas quartas de final do evento de duplas mistas do WTT Star Contender. Eles perderam, de virada, para os eslovacos Barbora Balazova e Lubomir Pistej, a dupla número 6 do mundo, por 3 a 1, com parciais de 6/11, 11/8, 11/8 e 11/8.

Bruna e Ishiy dominaram o primeiro set da partida, vencido por 11/6. Depois, porém, tiveram dificuldades diante da dupla da Eslováquia. Eles cederam a virada no fim do segundo, oscilaram bastante no começo do terceiro e também foram superados no quarto.

No Catar, os brasileiros iniciaram a disputa pela fase preliminar, na posição 64 do ranking mundial, e derrotaram os egípcios Dina Meshref e Omar Assar, conquistando a vaga na chave principal. Já nas oitavas de final, bateram os húngaros Szandra Pergel e Adam Szudi, que ocupam a 15.ª colocação no ranking mundial.

"Fizemos um ótimo torneio. Sempre ficamos chateados quando perdemos, mas acho que conseguimos jogar em bom nível. Nossa dupla mostrou que tem qualidade e grande potencial para evoluir", disse o técnico Francisco Arado, o Paco.

Bruna e Ishiy voltarão a atuar juntos em abril, entre os das 13 e 17, quando vão defender o Brasil no Pré-Olímpico de Duplas Mistas, em Rosário, na Argentina. Os mesa-tenistas já se garantiram nas disputas individuais e por equipes dos Jogos de Tóquio.