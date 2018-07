Dupla Talita e Larissa vence 49º jogo e 8º título seguido

Não há quem consiga segurar Talita e Larissa. A dupla criada a apenas quatro meses está entre as seis indicadas ao prêmio Atleta da Torcida, como uma das seis melhores esportistas ou duplas do ano no País. Também neste domingo elas garantiram o oitavo título seguido ao vencerem, com sobras, a etapa de São José (SC) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Na segunda decisão seguida contra Maria Clara e Carol, vitória tranquila sobre as irmãs cariocas por 2 sets a 0, parciais de 21/12 e 21/15. Elas já haviam se enfrentado na decisão do Open de Paraná, há 15 dias, na Argentina, quando Talita e Larissa conquistaram mais um título internacional.

Logo que a dupla foi formada, Talita e Larissa ficaram pelo caminho em duas etapas de Grand Slam do Circuito Mundial. Depois, emplacaram três títulos em Grand Slams, o Open de Paraná e as quatro etapas já disputadas do Circuito Brasileiro. No total, são 49 jogos de invencibilidade.

"Isso tudo é inesperado. Tinha certeza que voltaria em um time competitivo, brigando ao máximo por pódios, mas veio muito rápido. Em pouco tempo a Talita e eu nos adaptamos e estou feliz demais. Isso representa uma conquista pessoal também, mais que profissional", comemora Larissa, que abandonou a aposentadoria, anunciada no fim de 2012.

HOMENS

No masculino em São José, sete duplas novas. Pedro Solberg jogou a primeira vez ao lado de Evandro, enquanto seus ex-parceiros, Álvaro Filho e Edson Filho, também se juntaram. Márcio passou a jogar com o garoto sul-mato-grossense Saymon, já Fábio Luiz se uniu a Márcio Gaudie. Ricardo e Emanuel não jogaram porque o bloqueador está machucado.

Assim, o caminho ficou aberto para o primeiro título de Oscar/Thiago que venceu por 2 sets a 1 os capixabas Bruno Schmidt/Luciano, com parciais de 24/22, 18/21 e 15/10. Alison, machucado, foi substituído por Lucuano nesta etapa. No reencontro entre ex-parceiros, Pedro/Evandro ganhou de Alvinho/Vitor Felipe.