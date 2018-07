Dupla vence e Brasil despacha o Uruguai

O Brasil fechou, ontem, com um dia de antecedência, o confronto com o Uruguai e já começou a se preparar para a repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis, em setembro. A dupla brasileira (Thomaz Bellucci e Bruno Soares), mais experiente e entrosada do que a adversária (Marcel Felder e Martín Cuevas), venceu sem dificuldades por 3 a 0 (6/4, 6/3 e 6/3).

O sorteio dos confrontos ocorre na terça-feira. Dos oito possíveis adversários, o Brasil jogaria em casa contra cinco deles, e diante de Rússia e Israel a decisão do mando de quadra seria por sorteio. Somente se o rival for a Romênia, a equipe brasileira teria de sair do País para jogar.

Três cidades estão na disputa para sediar o confronto no Brasil: Salvador, Rio de Janeiro e Florianópolis. A quadra certamente será o saibro. "É uma decisão técnica. É o piso preferido da nossa equipe e é uma condição que costuma nos favorecer", diz o capitão João Zwetsch. Só em caso de confronto com a Bélgica ou o Chile poderia se optar por uma cidade com uma altitude maior. Aí, São Paulo entraria na briga.

A situação de poder escolher a quadra na maior parte dos prováveis confrontos deixa a equipe brasileira confiante em voltar ao Grupo Mundial. A última vez que o Brasil esteve na elite da Davis foi em 2003, quando Gustavo Kuerten ainda estava em atividade.

"Tenho certeza que o Brasil já merece uma vaga no Grupo Mundial", afirma João Zwetsch. "Batemos na trave nos últimos seis anos, mas temos uma equipe bem mais experiente e consolidada no circuito mundial, com jogadores de ponta como o Bellucci, o Bruno e o Marcelo Mello (duplista companheiro de Soares)."