Duplas brasileiras vencem duas e perdem uma no vôlei de praia

Os brasileiros começaram com duas vitórias e uma derrota a participação na chave masculina do Grand Slam da Holanda do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na primeira rodada da fase de grupos, Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Emanuel venceram seus confrontos, enquanto Evandro e Vitor Felipe foram derrotados.

Alison e Bruno Schmidt jogaram em Amsterdã e vencerem os holandeses Spijkers e van Dorsten por 2 sets a 0, com parciais de 21/16, 21/8, em 33 minutos. Nesta quinta-feira, eles vão enfrentar os casaques Sidorenko e Dyachenko e os poloneses Kadziola e Szalankiewicz em jogos válidos pelo Grupo C.

"Começamos a temporada na nona colocação (do ranking mundial) e agora estamos em terceiro. Significa que estamos na direção certa. A melhor coisa que podemos fazer é pensar jogo a jogo e manter a força e o nível alto. Fomos bem no primeiro jogo, meu parceiro Alison fez um ótimo trabalho. Estou feliz e espero continuar jogando assim", disse Bruno.

Ele aprovou a disputa do Grand Slam em cidades diferentes. "Eu amo Haia e Amsterdã. A atmosfera é incrível. Adoro a ideia de três arenas. Algumas vezes é entendiante fazer a mesma coisa no mesmo local durante todo tempo. Mas com diferentes arenas, fica mais interessante", afirmou.

Em Haia, Pedro Solberg e Emanuel venceram, de virada, os mexicanos Lombardo Ontiveros e Juan Virgen por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/19, 16/14, em 59 minutos, pelo Grupo H. Os adversários desta quinta-feira serão os poloneses Losiak e Kantor, e os holandeses Stiekema e Varenhorst.

Também em Haia, Evandro e Vitor Felipe tropeçaram na estreia no grupo E. Os brasileiros perderam para os austríacos Huber e Seidl por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 22/20, em 48 minutos. Nesta quinta-feira, eles vão encarar os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt e os espanhóis Herrera e Gavira.

Os primeiros colocados de cada um das oito chaves avançam às oitavas de final, enquanto segundos e terceiros vão disputar a repescagem.