Duplas brasileiras vencem no vôlei de praia em Roma O Brasil teve um dia de vitórias na chave masculina do Grand Slam de Roma, quinta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quinta-feira, na Itália. As três duplas brasileiras que estão na competição venceram seus jogos nesta quinta-feira e já garantiram classificação antecipada para a segunda fase.