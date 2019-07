Duplas do vôlei de praia do Brasil arrasam rivais e vencem a segunda no Pan

O Brasil segue invicto no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nesta quinta-feira, as duplas formadas por Carolina Horta e Ângela e por Oscar e Thiago venceram pela segunda vez na competição e lideram os seus grupos, muito próximos da classificação direta às quartas de final.

Com um pouco mais de dificuldade do que na estreia com as representantes de Ilhas Virgens, Carol Horta e Ângela ganharam das chilenas Mardones e Rivas por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. O triunfo já garante a parceria na fase eliminatória do torneio e mantém o time na liderança do Grupo C após duas rodadas.

As brasileiras voltam à quadra nesta sexta-feira, pela última partida da fase de grupos, quando enfrentam as mexicanas Orellana e Revuelta, às 13h20 (de Brasília). Um triunfo garante a dupla nacional na primeira posição da chave, com vaga direta às quartas de final. Quem fica em segundo e terceiro disputa uma rodada eliminatória a mais, de oitavas de final.

"Tivemos mais tranquilidade no primeiro set, conseguimos abrir um placar mais dilatado no início e isso deu confiança para fechar a parcial. No segundo set, acabei errando muitos saques, isso me deixou um pouco desconfortável e deixou a parcial mais equilibrada. Mas conseguimos nos concentrar novamente, fazer nossa tática e ter tranquilidade para vencer", disse Carol Horta.

No masculino, Oscar e Thiago alcançaram a segunda vitória ao superarem os uruguaios Vieyto/Cairus por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14, mantendo a liderança do Grupo C e já se garantindo na fase eliminatória. Os dois voltam à quadra nesta sexta-feira, quando enfrentam os cubanos Sergio Gonzalez e Luis Reyes, às 15 horas (de Brasília).

"Temos que estar ligados para tudo, os uruguaios são bons jogadores, devem se classificar em segundo lugar do grupo, mas a camisa do Brasil pesa um pouco em alguns momentos. Estamos garantidos na próxima fase, mas vamos buscar o primeiro lugar. Será um jogo difícil contra Cuba, adversários de muita força física. Agora vamos descansar, estudar a melhor estratégia para o jogo e ir com tudo para sairmos como líderes", disse Oscar.

Boliche

O Brasil não teve um bom início no boliche. Nesta quinta-feira, um dia antes da cerimônia de abertura, Marcelo Suartz (atual campeão do individual) e Bruno Costa participaram do primeiro dia da classificatória das duplas masculinas. A parceria não conseguiu um bom desempenho e acabou apenas na 13.ª colocação entre as 16 duplas participantes.

Depois de seis jogos, o Brasil somou 2.359 pontos. Ficou bem atrás dos líderes Porto Rico (2.919 pontos), Estados Unidos (2.688) e México (2.681). As disputas terão sequência neste sábado.