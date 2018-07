Duplas femininas do Brasil vão às oitavas do Grand Slam da Polônia

As duplas femininas do Brasil brilharam no Grand Slam da Polônia, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, nesta quinta-feira. As quatro parcerias do País avançaram à fase eliminatória, três delas com aproveitamento de 100% nas areias da cidade de Stare Jablonki.

Ágatha/Bárbara Seixas, Fernanda/Taiana e Talita/Larissa venceram seus três jogos cada na fase de grupos e não tiveram problemas para avançar na etapa. Juliana e Maria Elisa perderam duas partidas na chave, mas se reabilitaram na repescagem e buscaram a classificação às oitavas de final.

Ágatha e Bárbara Seixas venceram o terceiro e último jogo do seu grupo nesta quinta, sobre as suíças Zumkehr e Heidrich por 2 sets a 1, com parciais de 21/14, 18/21 e 15/13. Em seguida, Fernanda Berti e Taiana superaram as polonesas Brzostek e Kolosinska por 21/11, 21/23 e 15/13. Talita e Larissa derrotaram as alemãs Holtwick e Semmler por 21/16 e 21/16.

Juliana e Maria Elisa foram derrotadas no último jogo da sua chave, diante das italianas Menegatti e Orsi Toth por 21/17 e 21/19. Contudo, elas reagiram logo em seguida na repescagem e bateram as russas Moiseeva e Ukolova por 22/24, 25/23 e 09/15.

Nas oitavas de final, Ágatha e Bárbara Seixas vão enfrentar as alemãs Laboureur e Schumacher, enquanto Fernanda Berti e Taiana duelarão com as canadenses Humana-Paredes e Pischke. Juliana e Maria Elisa terão pela frente as espanholas Liliana e Baquerizo e Talita e Larissa vão encarar as holandesas Meppelink e Van Iersel.