Duplas olímpicas brilham e avançam em etapa polonesa do vôlei de praia

Ágatha e Bárbara Seixas venceram as checas Slukova e Hermannova por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/13, no único jogo do dia. Nas oitavas, vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as suíças Betschart e Hüberli e as holandesas van der Vlist e van Gestel.

Larissa e Talita derrotaram as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 21/18 e 21/16. Na sequência, teriam pela frente as holandesas van der Vlist e van Gestel, mas uma lesão das adversárias impediu a realização da partida e as brasileiras foram beneficiadas. Nas oitavas, elas vão encarar o vencedor do duelo entre Juliana e Taiana e as alemãs Holtwick e Semmler.

Entre as outras brasileiras em quadra, Duda/Elize Maia, Juliana/Taiana e Lili/Maria Elisa avançaram na etapa polonesa, porém terão que disputar a repescagem. A dupla formada por Juliana e Taiana pode abandonar a competição se a primeira não se recuperar de lesão sofrida nesta quinta.

No masculino, Alison e Bruno Schmidt desbancaram os austríacos Winter e Petutschnig por 21/14 e 23/21, enquanto Evandro e Pedro Solberg derrotaram os suíços Beeler e Strasser por 21/15 e 21/17, pela fase de grupos. Já Alvinho/Vitor Felipe, Guto/Saymon e Ricardo/André Stein sofreram derrotas nesta quinta, mas seguem com chances de classificação.