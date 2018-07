Durante a partida, torcidas é que vão definir o repertório

Seja qual for o resultado do jogo, a música Brasil, decime qué se siente (que, entre outras coisas, diz que Maradona é melhor do que Pelé) é o hit da Copa.

O hino nasceu no banho de um dos compositores. "Queríamos fazer algo diferente para aproveitar o Mundial", diz Ignacio Harraca, que tirou férias do trabalho de coordenador de treinamento de vendas para vir à Copa. Harraca e oito amigos compartilharam a letra na internet e fizeram a primeira apresentação em Copacabana, antes da estreia. Foi um sucesso.

Do outro lado, o maior problema dos alemães é a falta de criatividade. Eles se limitam a cantar Super Deutschland (Super Alemanha) e "Quem não pula não é alemão". Além disso, eles gostam de entoar a melodia de Seven Nation Army, do duo americano White Stripes, geralmente após os gols da Alemanha. Essa melodia foi muito ouvida no Mineirão na terça-feira... / GONÇALO JÚNIOR e MATEUS SILVA ALVES