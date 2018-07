Durval acha que ainda está longe da Copa Convocado pela primeira vez na carreira para a seleção brasileira, Durval driblou a timidez e deu a sua quarta coletiva de imprensa desde que chegou ao Santos, em janeiro de 2010. No dia seguinte ao surpreendente chamado para o clássico contra a Argentina, em Buenos Aires, na decisão do Superclássico das Américas, o zagueiro santista disse que só de estar no grupo já faz com que se sinta realizado.