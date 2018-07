Durval comemora presente: 'O gol veio na hora certa' Sorte de campeão. É dessa maneira que jogadores e membros da comissão técnica explicam o gol de cabeça de Severino dos Ramos Durval da Silva, ou simplesmente Durval, que levou o Santos a derrotar o São Paulo, após tomar um susto, no clássico do Morumbi. Para o sempre calado pernambucano de Cruz do Espírito, 30 anos completados justamente no domingo, o gol foi um presente inesperado.