Dutra Silva vence challenger na França e deve virar 85º do mundo

Jogando torneios da série Challenger, que rendem menos no ranking mundial do que os da ATP, Rogerinho vem crescendo no ranking. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), na próxima segunda-feira ele deve aparecer em 85.º lugar, a um posto do melhor ranking da carreira.

Há um ano, Rogerinho era apenas o 475.º do ranking e sofria para conseguir vaga inclusive em torneios Challenger. Ao recuperar o posto que ocupava em maio de 2013, quando foi Top 100 por sete semanas, o brasileiro ganhou o direito de entrar na chave principal de Roland Garros.

O Grand Slam francês começa no próximo dia 23 e Rogerinho precisa de uma boa campanha, chegando pelo menos à terceira rodada, para entrar no grupo dos 70 melhores do mundo e ganhar o direito de participar dos Jogos Olímpicos do Rio. A lista fecha em 6 de junho, logo após Roland Garros.