Dwayne Haskins, quarterback da NFL, morre atropelado neste sábado na Flórida

Morreu neste sábado (10), após ser atropelado por um carro no sul da Flórida, nos Estados Unidos, o quarterback do Pittsburgh Steelers, da NFL, Dwayne Haskins. O atleta de 24 anos estava em treinamento com outros jogadores de ataque da franquia em South Florida quando foi vítima do acidente.

Desde 2019 na liga, Haskins foi draftado como a 15ª escolha geral pelo Washington Commanders após brilhar no futebol americano universitário com o Ohio State Buckeyes. Após duas temporadas turbulentas na equipe, acabou dispensado por conta de problemas disciplinares. Livre no mercado, foi contratado pelo Pittsburgh Steelers na última temporada.

Em comunicado oficial, o head coach da franquia, Mike Tomlin, lamentou a morte do atleta, que teria na atual a temporada a possibilidade de ser titular da equipe após a aposentadoria do lendário quarterback, Ben Roethlisberger, que deixou a NFL no fim da última temporada.

Com muita tristeza, informamos o falecimento do QB Dwayne Haskins. Um menino que amava sua família, seus companheiros de esporte e a vida. Uma perda imensurável. Muita força à família e amigos. #RIPDwayneHaskins pic.twitter.com/JRb3tqNVbq — NFL Brasil (@NFLBrasil) April 9, 2022

“Estou devastado e sem palavras com a triste morte de Dwayne Haskins. Ele rapidamente se tornou parte da nossa família Steelers após sua chegada a Pittsburgh e foi um dos nossos jogadores que trabalhou mais duro, tanto em campo quanto em nossa comunidade. Dwayne foi um grande companheiro de time, mas ainda mais um grande amigo para muitos. Estou verdadeiramente de coração partido. Nossos pensamentos e orações estão com sua esposa, Kalabrya, e toda sua família durante esse momento difícil”, afirmou Tomlin.