E 2012 não termina...

O público que esteve no Pacaembu voltou pra casa com a sensação de que o tempo parou. Ou, então, de que entrara em filme de ficção científica, aquelas coisas de quinta dimensão, a volta de mortos-vivos, invasão de seres espaciais. Enfim, temas trashes que nunca saem de cartaz. O medo aumentou porque a folhinha indicava 20 de janeiro de 2013. Na prática, os palestrinos assistiram a cenas repetidas à exaustão em 2012.

O Palmeiras que logo de cara entregou de bandeja dois pontos no Paulistão comportou-se, em essência, como a equipe que degringolou no ano passado, descontado o espasmo vitorioso na Copa do Brasil. O técnico Gilson Kleina mandou a campo basicamente as mesmas caras de antes - as novidades se limitaram a Ayrton, Fernando Prass e Souza. O primeiro não acertou um cruzamento, nas descidas pela direita. O goleiro não foi atormentado pela turma de Bragança. E o meio-campista de cabelos ruivos, de retorno após passagem pelo Náutico, se tornou o destaque do time, por algumas boas arrancadas e chutes.

No mais, a mesma lengalenga da descida de ladeira que desembocou na Série B nacional: Luan sem saber por que ainda continua no time; Márcio Araújo a correr pra cá e pra lá sem que isso fizesse diferença; Wesley ainda sem estrear; Maikon Leite e Mazinho como alternativas para entrarem e deixarem tudo igual. E Barcos abandonado na frente.

Aliás, houve uma diferença, mais trágica: o Pirata, ungido a capitão e estrela maior da companhia, perdeu pênalti, a única chance que teve de marcar, uma das raras ocasiões criadas pela equipe. A esperança fica para a suposta chegada do veterano Riquelme e para o reaparecimento, no meio da semana, ou sabe Deus quando, de Valdivia, que um dia foi exaltado como Mago e que... sumiu, virou lenda e cliente fiel de enfermaria.

Há os otimistas - e é bom que existam mentes positivas. Estes consideram que a praga alviverde terminará hoje, ou no máximo nos primeiros minutos de amanhã. Assim que sair o resultado da eleição para presidência, imaginam os supersticiosos que a agonia de milhões se transformará em esperança. Pode ser, quem sabe?

Décio Perin e Paulo Nobre concorrem à sucessão de Arnaldo Tirone. Não importa o vencedor - o fardo, as nuvens e o ambiente herdados são pesados. Talvez se revelem mais do mesmo, pois faz muito tempo que não ocorre algo novo, revolucionário e surpreendente pelas bandas da Turiaçu. No entanto, por pouco que façam já será muito em relação ao marasmo e à inércia recentes, numa fase que bem poderia ser riscada da história quase centenária do clube.

Tanto Perin quanto Nobre prometem modernidade na administração e profissionalização no futebol, apesar de pedirem a bênção e os votos dos caciques de sempre. O torcedor fica fora dessa escolha e só lhe resta rezar para que uma página triste seja virada e que cessem as más notícias e humilhações. Hora de reagir, Palmeiras!