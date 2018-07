E a Red Bull já corria atrás de substituto para Mark Webber

NICE

Há um ditado na Fórmula 1 que é perfeito para expressar situações como a vivida agora por Mark Webber, da Red Bull, pronunciado com regularidade pela maioria dos pilotos: "Aqui você vale tanto quanto o seu último resultado." Depois do GP da China, quarto do campeonato, já se falava que a Red Bull iria substituir Webber por não considerá-lo a altura do fantástico carro da equipe. Mas bastaram as duas provas seguintes, Espanha e domingo o GP de Mônaco, para que, de repente, Webber passasse de vilão a herói.

Christian Horner, diretor esportivo da Red Bull, embora não admita, já conversava com outros pilotos. Mas a liderança do Mundial redimensionou a trajetória de Webber na Fórmula 1. O australiano soma 78 pontos, a mesma pontuação do parceiro de Red Bull, o alemão Sebastian Vettel, mas tem duas vitórias diante de uma do colega. "Estou muito feliz com o equilíbrio e o dinamismo da equipe, eu não mudaria nada", afirmou Horner ao site da revista inglesa Autosport.

"Estamos muito contentes com o trabalho de Mark. Ele tem 33 anos e, a essa altura, vamos renovar o contrato ano a ano e não estabelecer um compromisso a longo prazo", comentou o inglês. Em Mônaco, Webber disse não ter pressa de assinar. Sabe que se liderar o campeonato até mais próximo das etapas decisivas poderá ganhar muito mais.

Outro a se pronunciar a respeito da inesperada virada de Webber foi Frank Williams. "Quando o tivemos em nosso carro (2005 e 2006) foi desapontador. Achávamos que ele era parte do problema.". Ele não renovou seu contrato. "Mark cresceu muito, não há dúvida", disse agora.

Parte da imprensa viu-se obrigada a rever a forma de descrever o trabalho de Webber depois dos excepcionais desempenhos nas pistas da Catalunha e de Montecarlo. O carro ajuda, verdade, mas Vettel, até então o maior talento da nova geração, também dispõe dos mesmos recursos. E perdeu a disputa. A próxima corrida será em Istambul, dia 30.