É agora que começa

Assim como a comparação de Bruno com Ayrton não deve ir além de uma simples coincidência de ambos terem pilotado um carro de nome Lotus preto e dourado e, depois, correrem pela Williams. O tio Ayrton, quando foi contratado pela Williams, era tricampeão consagrado e escolheu a equipe por ser, na época, a melhor do mundo. Bruno é um piloto que ainda busca espaço, e a Williams de hoje é uma equipe média que tenta recuperar o conceito de grande que já foi.

Na primeira vez que entrevistei o Bruno Senna no programa Linha de Chegada, ele deixou claro que a sua missão era fazer em cinco anos uma carreira que deveria ser feita em dez. Só assim ele, então às vésperas de completar 21 anos, poderia recuperar o tempo perdido e chegar à F-1 com 26. E teria chegado. Quase no final de 2008, Bruno tinha praticamente acertado o seu ingresso na equipe Honda para ser companheiro de Jenson Button no campeonato de 2009. De repente, a Honda decidiu sair da F-1, Ross Brawn ficou com a equipe e preferiu a experiência de Rubens Barrichello.

Bruno passou aquele ano disputando algumas corridas da Le Mans Series. Em 2010 acreditou em um grupo espanhol comandado pelo ex-piloto de F-1 Adrian Campos, que ganhou da FIA o direito de entrar na F-1, mas fracassou na captação de patrocinadores e acabou fazendo um campeonato decepcionante. Bruno, que trazia uma bagagem de 5 vitórias e 9 pódios na F-3 inglesa, mais 3 vitórias e 9 pódios na GP2, além do vice-campeonato de 2008, amargou um ano largando 10 vezes na última fila e 7 na penúltima, tendo como sua melhor posição em corrida um 14.º lugar.

Em 2011 virou piloto reserva na Renault, que teria Robert Kubica e Vitaly Petrov. Antes e começar o campeonato, Kubica sofreu o acidente de rali e a equipe chamou o experiente Nick Heidfeld. Depois da oitava corrida, Bruno entrou no lugar de Heidfeld. Na estreia, classificação de Spa-Francorchamps com pista molhada, brilhou ao conquistar a 7.ª posição. Na corrida seguinte, marcou seus primeiros pontos com um 9.º em Monza.

O que posso dizer do Bruno é que, diante do pouco tempo de carreira que tem, ele várias vezes me surpreendeu. Agora terá uma equipe bem estruturada, que sai de uma temporada desastrosa e parte para uma grande reformulação do seu staff técnico, incluindo a volta do motor Renault, atual bicampeão do mundo. E, pela primeira vez, vai ter uma pré-temporada para se preparar. Vamos considerar que acontece agora o ingresso de Bruno na F-1, três anos mais tarde do que o planejado.