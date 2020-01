'É mais xadrez que MMA', diz Everaldo Marques, a voz da NFL no Brasil

Everaldo Marques tem 41 anos de idade, dos quais 22 trabalhando como narrador. Amante de todos os esportes, sonhava ser no rádio como Osmar Santos, Oscar Ulisses, Paulo Soares e José Silvério. Esteve à frente nas transmissões de futebol, boxe, Fórmula 1, mas foi para a TV e se transformou na voz da NFL no Brasil.

Ao lado do comentarista Paulo Antunes, Everaldo faz as transmissões de futebol americano na ESPN e leva aos torcedores conhecimento sobre a modalidade esportiva, trazida para a telinha do Brasil por Luciano do Valle no fim dos anos 80, por intermédio do programa dominical Show do Esporte.

"Começava o domingo com o Silvio Luiz com o Campeonato Italiano de futebol, passava pela sinuca com o Rui Chapéu, tinha os jogos de basquete entre Hortência x Paula e terminava com as lutas de boxe do Maguila", relembra Everaldo ao Estado.

Domingo é dia de mais um Super Bowl, quando estarão frente a frente, em Miami, San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. E, como acontece desde 2006, Everaldo vai narrar o jogo mais importante do ano do esporte preferido dos norte-americanos e que vem ganhando muitos adeptos no Brasil. Com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, Everaldo se prepara de dez a 12 horas para cada transmissão. Mas o jogo de domingo é especial.

"Terei de ser ainda mais didático que o normal, pois muita gente vai ver um jogo da NFL pela primeira vez. Vai ter aquele cara que só vai ver por causa do show do intervalo e aí é o momento de trazê-lo para a partida. O cara tem de entender o jogo. Preciso narrar mais no arroz com feijão."

Segundo Everaldo, o brasileiro está deixando de ter preconceito com o futebol americano. "É um esporte que tem momentos de violência, contato, pancada, mas também tem muita estratégia e inteligência. É mais xadrez que MMA", afirmou o narrador, que considera esta modalidade uma das mais democráticas. "Tem função para o cara de 1,70 metro de altura e 68 quilos, mas também tem para o grandalhão de 2,20 metros e 150 quilos. Todo mundo pode jogar."

Quanto ao duelo de domingo, Everaldo prevê muito equilíbrio. "Na bolsa de Las Vegas a vantagem do Kansas é mínima, só porque é preciso ter alguém em vantagem para ter apostas. Acho que vai ser uma briga entre a genialidade de Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City, contra a força e posicionamento da defesa de San Francisco."