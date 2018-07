E o astro do time, Mputu, nem esteve em campo O vexame do Internacional ontem na semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dabi, poderia ter sido maior. O capitão do Mazembe, Tresor Mputu, não estava em campo. Suspenso por um ano pela Fifa, após agredir um juiz em agosto, durante jogo da Copa dos Campeões da África, diante de uma equipe de Ruanda, o craque da equipe ficou de fora da competição.