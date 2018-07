E o Guarani foi parar na Série C Atlético-PR e Vitória não venceram ontem, mas estão de volta à elite do futebol brasileiro junto com o campeão Goiás e o Criciúma. O Guarani perdeu para o São Caetano por 2 a 1 e caiu para Série C, fazendo companhia a CRB, Ipatinga e Barueri. O São Caetano terminou a competição com os mesmos 71 pontos de Atlético-PR e Vitória, e só não subiu por ter conseguido menos vitórias do que os dois adversários: 20 contra 21.