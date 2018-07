''É o melhor time que já enfrentei'', diz Ferguson

"O Barcelona é o melhor time que já enfrentei. No final tive a certeza de que fomos batidos por uma equipe melhor. Não existe vergonha em perder para o Barcelona", afirmou o técnico inglês, Alex Ferguson. "Eles nos impressionaram com seu toque de bola. Nunca conseguimos controlar Messi."

O argentino, premiado pela Fifa como o melhor jogador do mundo e eleito o "Homem do Jogo" na final de ontem, mais uma vez saiu de campo sem falar. Mas aos gritos de "Barça, Barça!" fez a festa ao lado dos torcedores.

E por falar em comemoração, os brasileiros deram um show à parte. O trio formado por Daniel Alves, Adriano e Thiago Alcântara se reuniu no gramado para fazer uma roda de dança. Daniel aproveitou também para se enrolar em uma bandeira brasileira no momento de receber a medalha e erguer a cobiçada taça. "E me sinto orgulhoso por representar o futebol brasileiro aqui."

Despedida. Enquanto os espanhóis festejavam, o goleiro Van der Sar, do Manchester, era cumprimentado. A final de ontem marcou sua despedida do futebol. "Perdemos, mas estou orgulhoso de minha carreira", disse.