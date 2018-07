É preciso chacoalhar

Empatar com o Paraguai hoje em dia não surpreende. Já faz tempo que a seleção não destroça timecos; não estranho, portanto, que encontre dificuldade contra adversário mediano como o da tarde de ontem em Córdoba. Embaraçoso foi ver um punhado de homens atônitos a movimentar-se a esmo pelo gramado do Estádio Mário Kempes. Faltou alma à rapaziada de Mano.

Não foram uns desalmados por deixar a torcida com o coração na mão até o fim. Não vi time indolente, indiferente à sua sorte. Ninguém fez corpo mole ou se fingiu de morto. Os atletas não são como o cartola-mor, o patrão, que se lixa "de montão" ao que falam a respeito de suas atitudes. Menos mal que não se contaminaram com a desfaçatez superior.

Ainda assim lhes faltaram pegada, iniciativa e eficiência. Raça, definiria de forma mais direta o frequentador de arquibancada. Isso mesmo, paixão andou em baixa, como na estreia com a Venezuela. Ou boa autoestima, para ficar em termo mais moderninho. O Brasil parece conformar-se com a crença de que "não há mais bobo no futebol" e se dobra diante de obstáculos. De tanto se recorrer a esse infeliz lugar-comum, os jogadores estão convencidos de que se trata de uma verdade. E é só a desculpa dos fracos.

E fraca foi a atuação - generalizada. Não houve um que se tenha destacado. Cometeria injustiça se dissesse que tal ou qual sobressaiu. A média, se fosse dar notas, ficaria abaixo de cinco para a maioria. Incluído aí o treinador, que tem sua parcela de culpa nesse ritmo hesitante da tropa. Se a seleção não deslancha, não há como eximir o "professor", sobretudo quando se trata de Brasil. Daí a sentir saudades de Dunga, como muito torcedor, vai uma distância... (Saudade, só de mestre Telê Santana.)

Mano apareceu com uma novidade - Jadson no lugar de Robinho, apagado na partida anterior. O meia tentou afinar entrosamento com Ganso e não teve desempenho notável. Ok, abriu o marcador, numa hora delicada. Nem por isso jogou um bolão. Como de quebra tomara amarelo, no intervalo foi substituído por Elano, que não acrescentou muito.

O meio-campo oscilou. Ramires e Lucas Leiva alternaram bons momentos com alguns vacilos. Lucas entrou no lugar de Ramires e não mudou nada. Ganso resistiu até o fim, participou de jogadas (até dos gols) e só. Com talento de sobra que tem poderia ter feito mais, e melhor. Parece aéreo e um tanto inibido.

Daniel Alves e André Santos acertaram pouco quando foram à frente. Julio Cesar, Lúcio e Thiago Silva ficaram vendidos nos gols. Neymar foi talvez a maior decepção, porque dele sempre se espera muito. Tentou abrir espaços, porém prendeu a bola e desperdiçou uma chance de marcar. Saiu vaiado, o que não diminui seu valor. Quem sabe as críticas não sirvam para fazer com que cresça? Pato deu um arremate e desapareceu. Bateu nostalgia da amada, a herdeira de don Berlusconi?

Resumo da ópera: foi uma chatice o jogo do Brasil. Dormiu diante da tevê quem comeu a tradicional feijoada sabatina. Comemoram o empate - e assim mesmo sem muita convicção - só Mano e jogadores. Não dá para aguentar nem a xaropada de que "Copa América é difícil", a nova desculpa dos pachecos de plantão. A seleção precisa de um chacoalhão.

O que interessa. Se você me permite, prefiro voltar ao futebol doméstico. Fico ansioso e ligado com os jogos do Brasileiro. Como o clássico que Palmeiras e Santos farão hoje, ou com o líder Corinthians em campo contra o Atlético-GO. Gosto mais.

Divertido e quente, apesar do gelo por aqui, foi o duelo do São Paulo com o Cruzeiro. O tricolor paulista interrompeu a série de tropeços, com a vitória por 2 a 1, e teve Rivaldo em campo quase até o apito final. O veterano craque teve desempenho elogiável. Carpegiani foi cabeça-dura!