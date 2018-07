É preciso renovar, mas sem inventar e nem perder o foco

Na lista para o jogo com a Alemanha, três novidades absolutas (Ralf, Luiz Gustavo e Dedé) e três parciais (Fernandinho, Jonas e Renato Augusto, chamados em outras ocasiões). Sempre que pode, ou melhor, sempre que as circunstâncias exigem, ele surpreende com uma ou umas caras novas.

Aí está o risco. Seleção é para os craques ou, pelo menos, para os muito bons. Não para os bonzinhos.

O volante Luiz Gustavo é a aposta da vez. Mas quem é ele? Um volante sem história alguma no futebol interno (com todo respeito ao Corinthians de Alagoas e ao CRB) e que no Hoffenheim e no Bayern de Munique jamais passou de coadjuvante.

Mano pode alegar que as dificuldades em uma convocação são muitas (aliás, como o Muricy reclama!). Mas está na hora de parar de inventar - lembrem-se que Mano um dia chamou Ederson, do Lyon, aquele que se machucou no primeiro toque na bola.

Sem contar que, às vezes, erra o timing. Dedé estava arrebentando no ano passado. Não foi chamado. Agora que mostra altos e baixos, ganha chance. E o Jonas do Valencia não é nem sombra daquele do Grêmio. Esquisito.

Mano diz que a seleção ainda está em construção. Mas a casa dele pode cair por excesso de tijolo de má qualidade. É bom ele se cuidar, não perder o foco, pois falta de resultado e de rumo derrubam técnicos.