'É preciso ter cuidado ao criar esperança com um atleta voltando'

O Cesar Cielo vem mantendo a forma física, faz treinamento de força, recuperação, faz consultas à nutricionista e acompanhamento médico. Ele está com a cabeça boa em relação à performance e à compreensão do legado que está deixando. Precisamos ter cuidado ao criar esperanças com um atleta que está voltando depois de uma longa pausa. Temos de respeitar o retorno dele. Ele está voltando por gostar muito da piscina e acreditar que pode ajudar a natação brasileira de várias formas. É um nadador que volta de uma maneira mais madura, sem grandes objetivos de curto prazo, mas sim de médio e longo prazos. É o momento de criar expectativas em relação a um atleta grandioso, talvez o maior de todos, que está retomando por amar a piscina.

*Médico de Cesar Cielo