É quase impossível me vencer no meu melhor, diz Bolt no Rio

"Digo para vocês que não estou preocupado com ninguém, porque sei que no meu melhor é quase impossível me vencer. Tudo que eu tenho que fazer é dar o meu melhor e ficarei bem", disse Bolt em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde competirá no domingo no evento Mano a Mano - Bolt Contra o Tempo, no Jockey Clube Brasileiro.

Vencedor das duas edições anteriores da prova, que era realizada na praia de Copacabana, Bolt enfrentará desta vez o medalhista de ouro dos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, Churandy Martina, que corre atualmente pela Holanda, o norte-americano Ryan Bailey, medalhista de prata no revezamento 4x100m em Londres 2012, e um brasileiro que será definido após as provas classificatórias no sábado.

Pela terceira vez no Rio, Bolt ressaltou que o conhecimento do clima brasileiro facilita sua preparação para disputar a Olimpíada de 2016 na cidade, a qual disse que será a última da carreira antes da aposentadoria. "Depois da Olimpíada de 2016 eu faço só mais uma temporada a pedido dos meus patrocinadores", disse o jamaicano, que dominou as provas de velocidade nos Jogos de Pequim 2008 e Londres 2012.

Em agosto, Bolt vai disputar o Mundial de Atletismo em Pequim, onde tentará voltar a vencer após uma pausa nas competições durante o ano de 2014 por conta de uma lesão no pé. O atleta assegurou que está em melhor forma agora do que na última visita ao Rio, e pretende aproveitar a oportunidade como treino para o Mundial. Perguntado sobre o tempo que espera fazer na corrida de domingo, o velocista afirmou não estar preocupado com marcas. "Não tenho ideia. Só quero conseguir me manter sem lesões e competir no meu melhor", afirmou.

Além da prova de Bolt, o evento no Rio terá uma disputa feminina entre as medalhistas olímpicas Carmelita Jeter (EUA), Kerron Stewart e Veronica Campbell-Brown (ambas da Jamaica), e uma corrida entre os atletas paralímpicos Richard Browne, Felix Streng, Paul Peterson e o brasileiro Alan Fonteles.