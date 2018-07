'É um caminho sem volta', diz presidente de Associaçao dos Executivos de Futebol

De onde surgiu a ideia de criar a associação?

Em 2011, conversando com o Rodrigo Caetano, vimos que havia a necessidade de nos unirmos. Chamamos alguns executivos e o apoio foi unânime até porque o nosso mercado não tinha nem uma nomenclatura definida ou um código de ética, de conduta. Todos concordaram que era preciso criar um órgão que orientasse os executivos e aperfeiçoasse o exercício da profissão.

Como vocês tratam a questão da rivalidade?

Nossa relação é absolutamente diferente da dos dirigentes. Não existe rivalidade entre os profissionais, o que existe é o objetivo de cada um dentro dos seus clubes, mas o tratamento é absolutamente respeitoso e isso não nos atrapalha em nenhum momento. Quando estamos disputando um mesmo jogador, cada um usa os seus recursos, mas fora disso há um trabalho em conjunto para o bem de todos.

Como fazer para que a imagem de um executivo não fique colada a um clube?

Vou usar o meu exemplo pessoal. Trabalhei por 17 anos no Paraná e depois fui para o Atlético Paranaense. Em Curitiba isso foi um escândalo, mas com o tempo e como o trabalho o pessoal entendeu que eu era um profissional a serviço do clube e que o Paraná tinha ficado para trás.

O fato de cada vez mais os clubes contarem com executivos é sinal de que o futebol caminha para a profissionalização?

Com certeza. Esse é um caminho sem volta. O futebol brasileiro está mudando e os dirigentes perceberam que tinham de contar com profissionais na estrutura dos clubes.