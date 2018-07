Gabriel Medina embarca nesta terça-feira para o Havaí em busca da conquista inédita do Pipe Masters. Ele disputará a etapa de Sunset, segunda da Tríplice Coroa, como aquecimento para a última etapa do ano, em Pipeline. O surfista falou com exclusividade sobre suas intenções no Havaí, sobre a próxima temporada e parabenizou John John Florence, novo campeão mundial.

Você acha que pode vencer novamente a Tríplice Coroa mesmo disputando uma etapa a menos dela no Havaí?

Vou competir em Sunset e dá para vencer novamente a Tríplice Coroa Havaiana. No ano passado o Mick (Fanning) quase ganhou competindo apenas em Sunset e Pipe. Tenho uma chance, mas esse não é meu objetivo esse ano. Quero vencer em Pipeline. A etapa de Sunset é para cumprir tabela e ano que vem começa tudo do zero.

Você bateu na trave em Pipeline nos dois últimos anos. É um sonho vencer lá?

É um desejo que tenho ganhar o Pipe Masters. Foram dois anos seguidos batendo na trave e espero que esse ano role, senão ano que vem. Em algum momento tenho de ganhar lá. Vou treinar e me esforçar para buscar esse objetivo e espero que aconteça.

Você disputou o título com John John Florence, mas viu ele ser campeão em Portugal. O que dá para dizer dele?

O John John é um cara que uma hora ou outra iria ganhar o título. Ele surfa super bem, é um dos melhores do circuito, e conseguiu ganhar o título dele em Portugal. Acho que seria mais legal ter vencido no Havaí, pois é na casa dele, seria uma boa disputa, mais calorosa, até para o público. É um moleque que merece o título e uma hora ou outra iria ganhar. Fico feliz por ele ter conseguido o título.

Como você projeta a próxima temporada?

Esses anos tenho aprendido bastante. Está nítido. É só começar a perna australiana bem para depois embalar. Quando eu consertar isso, vou ter bons anos. Agora é correr atrás desses erros e me preparar que tem muitos anos vindo pela frente.