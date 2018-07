Ecclestone confirma o GP da Coreia do Sul

JOGOS BRITÂNICOS

Campeã dos 100 m é flagrada no antidoping

A nigeriana Osavemi Oludamola pode perder o ouro após positivo para o estimulante metilxantina, no primeiro caso de doping dos Jogos da Comunidade Britânica. A Federação de Atletismo da Nigéria afirmou que a velocista tomou um remédio para dor de dente.

NÚMEROS

3

semanas é o prazo dado pela Fifa para que a Federação de Futebol do Togo realize eleições. A entidade está sob comando interino desde que o governo do país tentou interferir no controle do futebol.

5.347

pontos garantiram a Tamara Alexandrino o novo recorde continental do heptatlo na categoria menores (até 17 anos). A marca foi obtida durante o Sul-Americano, disputado em Santiago (Chile), no fim de semana.

TÊNIS

Wozniacki: liderança com título

Nova número 1 do mundo, Caroline Wozniacki venceu o Torneio de Pequim ao derrotar Vera Zvonareva por 2 a 1 (6/3, 3/6 e 6/3). Djokovic também levou o título na China, vencendo David Ferrer (2 a 0).

AMISTOSO INTERNACIONAL

No epicentro do tráfico, México x Venezuela

Ciudad Juárez, a cidade mais violenta do México, receberá hoje o amistoso entre a seleção nacional e a Venezuela. A partida foi programada para ser um "respiro" no município localizado na fronteira com os EUA e tomado pela guerra do narcotráfico - neste ano, pelo menos 2 mil pessoas morreram assassinadas. "Esse jogo demonstra que a sociedade está acima da delinquência", disse o presidente da Federação Mexicana de Futebol, Justino Compean. Mesmo assim, a segurança foi reforçada, com mais de 3 mil policiais a postos, centenas deles no aeroporto e em pontos chaves.