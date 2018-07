Ecclestone quer teto de orçamento GRID

segunda tomada de tempo Bloco dos piores na primeira tomada de tempo

Quando Bernie Ecclestone entra numa disputa é para vencer. Por isso são boas as chances de pela primeira vez na história da Fórmula 1 as equipes terem um limite orçamentário. E a proposta de Ecclestone não é irrealista, como queria o ex-presidente da FIA, Max Mosley. O homem-forte da Fórmula 1 que hoje celebra 82 anos quer que o teto de investimentos seja de US$ 250 milhões (cerca de R$ 500 milhões), algo um pouco abaixo do que gastam hoje os quatro principais times, Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes. Com a mudança radical do regulamento em 2014, como a reintrodução dos motores turbo, a tendência é os orçamentos crescerem, quase inviabilizando a participação das demais escuderias, daí a iniciativa de Ecclestone. "Será muito difícil controlar", adianta Chrstian Horner, diretor da Red Bull.