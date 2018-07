Eddie Aikau é cancelado por falta de ondas e frustra torcida

A estrutura estava toda montada, milhares de pessoas já estavam na praia quando o dia amanheceu no Havaí, mas as condições do mar frustraram os organizadores, que decidiram adiar o Quiksilver em Memória de Eddie Aikau porque a ondulação não estava tão grande quanto as previsões indicavam.

Para ser realizado o evento, é preciso um mínimo de 40 pés de ondas, ou seja, 13,2 metros de face, mas no início da manhã no Havaí o tamanho era metade disso. Apesar de ter sido dado o alerta verde para a realização da competição com 28 atletas, os organizadores tiveram de adiar para esperar uma próxima ondulação. O prazo para realização do evento vai até 29 de fevereiro.

Um dos grandes problemas é que a ondulação vai crescer mais para o final do dia, e com isso não haverá tempo hábil para a disputa com os 28 competidores. Além dos convidados, dois brasileiros fazem parte da disputa, como suplentes: Danilo Couto e Carlos Burle. Agora a expectativa recai para a próxima grande ondulação, sem previsão para chegar à costa havaiana.