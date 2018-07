Eder Jofre será homenageado em premiação do COB

O ex-pugilista Eder Jofre será homenageado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva no dia 20 de dezembro, durante a realização do Prêmio Brasil Olímpico, no Teatro do MAM, no Rio de Janeiro.

Há 50 anos, Jofre conquistou o primeiro título mundial brasileiro no boxe ao superar o mexicano Eloy Sanchez, em luta disputada em Los Angeles. Com o feito, o ex-pugilista faturou o cinturão do peso galo da Associação Mundial de Boxe (AMB).

De acordo com o COB, o Troféu Adhemar Ferreira da Silva "premia desportistas que carregam consigo valores como eficiência técnica, esportividade, companheirismo, sentido de coletividade e respeito ao próximo, entre outros". João Havelange, Nelson Prudêncio e Maria Lenk foram alguns dos atletas que já receberam o prêmio. O último agraciado foi Joaquim Cruz, em 2009.

"Agradeço o reconhecimento que o COB está me proporcionando, demonstrando a importância dos grandes campeões do esporte brasileiro. Fico extremamente emocionado com esta homenagem e satisfeito por ter minhas conquistas lembradas e celebradas até hoje", declarou Eder Jofre, de 74 anos.

"O boxe representa tudo para mim e a ele devo tudo que ganhei na vida. Espero que minha conduta e minhas conquistas continuem servindo como exemplos positivos para a juventude, a quem eu sempre aconselho que se dedique integralmente ao esporte", acrescentou o ex-pugilista.