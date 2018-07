Edição de 2014 do Rali Dacar vai passar pela Bolívia; Peru está fora

PARIS - Os organizadores do Rally Dakar anunciaram nesta quarta-feira o roteiro da edição de 2014 da prova com uma novidade. No próximo ano, a disputa passará pela Bolívia, que, assim, se tornará o 28º país a participar do Dakar. Em compensação, o Peru deixou o roteiro da prova.

A edição de 2014 do Rally Dakar terá seu início em 5 de janeiro, com a largada na cidade de Rosário, na Argentina. Seis dias depois, os participantes terão um descanso, em Salta. Os competidores passarão pela Bolívia e vão seguir rumo ao Chile, onde a competição será encerrada, no dia 18, em Valparaíso.

Os nomes das cidades que vão sediar as etapas do Rally Dakar serão revelados em abril. Já o percurso definitivo e completo será apresentado pelos organizadores da prova no mês de novembro. Os organizadores, porém, já adiantaram que algumas etapas deverão ser mais longas do que o usual.

"O percurso, que passará por cânions do Noroeste da Argentina e vales de areia e as dunas do deserto de Atacama vai exigir condução hábil, assim como a gestão cuidadosa dos aspectos mecânicos. Com mais etapas especiais e etapas maratona, vários participantes do Dakar 2014 vão ser constantemente obrigados a enfrentar condições extremas de resistência", anunciou o comunicado divulgado pelos organizadores

Palco da largada do Rally Dakar neste ano, o Peru ficará fora da disputa em 2014, assim como o Brasil, que já teve a sua participação especulada várias vezes desde que a prova passou a realizada na América do Sul em 2009. Assim, a edição de 2014 será a sexta na região e a 35ª da história da prova, que deixou a África por problemas de segurança.

Neste ano, o francês Stéphane Peterhansel venceu a disputa entre os carros no Dakar, enquanto seu compatriota Cyril Després ganhou ente as motos. O russo Eduard Nikolaev foi campeão entre os caminhões e o argentino Alejandro Patronelli faturou o título nos quadriciclos.