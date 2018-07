Edílson é relacionado, mas não tem escalação garantida no Grêmio

Esta será a terceira passagem de Edílson pelo Grêmio - as outras foram em 2012 e 2010, ano em que o time tricolor conquistou o seu último título, do Campeonato Gaúcho. Edílson sabe que desta vez, porém, a cobrança será maior, já que o clube não vence torneios nacionais há 15 anos. Após as eliminações no Estadual e na Copa Libertadores, o foco é todo no Brasileirão.

O empate fora de casa na estreia contra o Corinthians foi considerado um bom resultado e agora a equipe encara o Flamengo atrás da primeira vitória na competição. O duelo é especial porque será a centésima partida entre os clubes, sendo que os gaúchos levam vantagem no retrospecto, com 35 triunfos, ante 29 do time rubro-negro.

O confronto marcará também o reencontro do Grêmio com a sua torcida. A Arena não recebe um jogo do time desde 27 de abril, quando perdeu para o Rosário Central na partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

Além de Edílson, as outras atrações do Grêmio são Miller Bolaños e Pedro Geromel. Bolaños apresenta-se na próxima semana à seleção do Equador para a disputa da Copa América Centenário, enquanto o zagueiro fará sua partida de número 100 com a camisa tricolor.

Confira abaixo a lista de relacionados do Grêmio para o jogo deste domingo:

Goleiros: Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Laterais: Edílson, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira

Zagueiros: Bressan, Fred, Pedro Geromel e Werley

Volantes: Edinho, Kaio, Maicon, Ramiro e Walace

Meias: Douglas, Giuliano, Lilcoln e Miller Bolaños

Atacantes: Bobô, Everton, Henrique Almeida, Luan e Pedro Rocha