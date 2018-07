Edilson: 'O Corinthians se preparou para ser campeão'

SÃO PAULO - Depoimento de Edílson, ex-atacante do Corinthians.

"Eu vivi vários momentos marcantes com a camisa do Corinthians. Fiz gols bonitos, a embaixadinha na final do Paulistão de 99 contra o Palmeiras..., mas um especial foi a canetinha que eu dei no Karembeu, do Real Madrid, no Mundial de 2000. A repercussão foi enorme. Alguns jogadores do Real disseram que não me conheciam, então eu me apresentei, foi meu cartão de visitas. Aquele Mundial foi muito difícil, bem diferente desse Mundial de hoje. Nosso time tinha sido campeão Brasileiro em 1999, e estávamos cansados, desgastados. Depois do título, ganhamos dez dias de folga e logo nos concentramos. A vantagem é que nosso time estava bem entrosado e muito confiante que poderíamos ser campeões. Só os rivais do Corinthians dizem até hoje que aquele título não valeu. Vou torcer para o Corinthians ser campeão novamente, e vejo que as chances são grandes, porque o Corinthians se preparou demais para essa competição, houve muito planejamento. E acho que dois jogadores podem decidir: Emerson Sheik e o Paulinho. Pelo futebol, pelas jogadas bonitas e pela velocidade, o futebol do Emerson lembra um pouco o meu. Ele é um jogador que puxa contra-ataques e faz muitos gols. Nesse ponto há alguma semelhança."