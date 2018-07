Edílson volta a treinar e Grêmio terá duas mudanças para pegar o América-MG

Edílson era a principal dúvida depois de ficar afastado dos últimos treinos. Ele realizou tratamento por conta do desgaste muscular e foi substituído por Wallace Oliveira. Mas nesta sexta, participou normalmente do treino intenso comandado por Roger e se credenciou a atuar.

Com isso, as mudanças na escalação serão as já esperadas. Na lateral esquerda, Marcelo Oliveira volta na vaga de Iago depois de cumprir suspensão. E no ataque, Pedro Rocha ocupará o lugar de Everton, que sofreu uma lesão muscular diante do São Paulo.

"Não tem muito mistério. São os substitutos naturais. No lugar do Everton, o Pedro; e o Marcelo voltando à posição. E as outras posições repetidas em alguns jogos", confirmou Roger nesta sexta.

Desta forma, o Grêmio está definido para encarar o América-MG com: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Maicon, Jaílson, Pedro Rocha, Douglas e Negueba; Miller Bolaños.